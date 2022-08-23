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23 августа, 10:06

Здание гостиницы в Донецке оказалось повреждено в результате обстрела ВСУ

Здание гостиницы "Централь" в Ворошиловском районе Донецка оказалось повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает местное агентство новостей в телеграм-канале.

Гостиница "Централь" в Донецке после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / Донецкое агентство новостей

В результате обстрела у здания оказались повреждены несколько этажей. На месте происшествия уже работают спасатели. Кроме того, повреждены и припаркованные поблизости автомобили. Также оказались оборваны линии электропередачи, проходящие по главной автомагистрали города.

ВСУ обстреляли здание администрации Пушилина в центре Донецка

ВСУ обстреляли здание администрации Пушилина в центре Донецка

Как писал Лайф, ВСУ обстреляли центр Донецка. Очевидцы поделились в соцсетях видео последствий. На кадрах видно, что в районе падения боеприпаса в небо поднимается дым.

Обложка ©

Telegram / Донецкое агентство новостей

Светлана Оперук

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