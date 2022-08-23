Здание гостиницы в Донецке оказалось повреждено в результате обстрела ВСУ

Здание гостиницы "Централь" в Ворошиловском районе Донецка оказалось повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает местное агентство новостей в телеграм-канале.

Гостиница "Централь" в Донецке после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / Донецкое агентство новостей

В результате обстрела у здания оказались повреждены несколько этажей. На месте происшествия уже работают спасатели. Кроме того, повреждены и припаркованные поблизости автомобили. Также оказались оборваны линии электропередачи, проходящие по главной автомагистрали города.