Bloomberg: Оператор "Сахалина-2" попросил рассчитываться с ним не в долларах

Оператор СПГ-проекта "Сахалин-2" компания Sakhalin Energy попросила покупателей топлива рассчитываться за поставки сжиженного природного газа не в долларах США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По сведениям агентства , Sakhalin Energy предложила клиентам использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или фунт стерлингов. Расчёты в долларах предусмотрены в нынешних контрактах, однако они могут оказаться недоступными из-за санкций, введённых Западом против России.

Лайф рассказывал, что 30 июня президент Владимир Путин подписал указ о спецмерах в топливно-энергетической сфере, которые, в частности, предусматривают передачу имущества "Сахалин Энерджи" в собственность Российской Федерации. Тем же документом предусмотрено и создание российского ООО, к которому перейдут все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани лтд" (Sakhalin Energy). Японии предрекли экономические проблемы из-за этого указа по "Сахалину-2". Как отмечало издание Kyodo, при возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию.