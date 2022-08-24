Присяжные признали калининградских врачей виновными в убийстве младенца

После повторного рассмотрения дела в Московском областном суде присяжные признали виновными калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме. Об этом сообщил адвокат Камиль Бабасов, представляющий интересы второй.

"Признали виновными обеих", — приводит ТАСС слова Бабасова.

Белая и Сушкевич уже были осуждены в Калининграде. В 2020 году присяжные их оправдали, однако дело было направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд.