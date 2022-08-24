Присяжные признали калининградских врачей виновными в убийстве младенца
После повторного рассмотрения дела в Московском областном суде присяжные признали виновными калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме. Об этом сообщил адвокат Камиль Бабасов, представляющий интересы второй.
"Признали виновными обеих", — приводит ТАСС слова Бабасова.
Белая и Сушкевич уже были осуждены в Калининграде. В 2020 году присяжные их оправдали, однако дело было направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд.
Как рассказывал Лайф, бывшей исполняющей обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой ранее было предъявлено обвинение по статье "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", а анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая, будучи и.о. главврача роддома № 4, приказала ввести смертельную дозу препарата "Магния сульфат" глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела 700 граммов и якобы, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает следствие, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка.
ТАСС / Виталий Невар