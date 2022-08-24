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23 августа, 22:00

Присяжные признали калининградских врачей виновными в убийстве младенца

После повторного рассмотрения дела в Московском областном суде присяжные признали виновными калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме. Об этом сообщил адвокат Камиль Бабасов, представляющий интересы второй.

"Признали виновными обеих" приводит ТАСС слова Бабасова.

Белая и Сушкевич уже были осуждены в Калининграде. В 2020 году присяжные их оправдали, однако дело было направлено на повторное рассмотрение в Мособлсуд.

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Смерть ради должности и статистики. Врачей обвиняют в убийстве новорождённого

Как рассказывал Лайф, бывшей исполняющей обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой ранее было предъявлено обвинение по статье "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", а анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая, будучи и.о. главврача роддома №  4, приказала ввести смертельную дозу препарата "Магния сульфат" глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела 700 граммов и якобы, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает следствие, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка.

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ТАСС / Виталий Невар

Андрей Григорьев
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