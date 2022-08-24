Мужа Пелоси приговорили к исправительным работам

Пять дней тюрьмы, компенсация и штраф в размере почти 6,8 тысячи долларов (около 410 тысяч рублей), три года испытательного срока, а также восемь часов работы в суде — таково полное решение суда в отношении Пола Пелоси. Вместо последнего могло быть тюремное заключение, но из-за уже проведённого под стражей времени и хорошего поведения подозреваемого арест был отменён. Супруг спикера также прослушает трёхмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде. Кроме того, его машину оснастят специальным устройством для проверки дыхания водителя на алкоголь.