Мужа Пелоси приговорили к исправительным работам
Суд вынес приговор мужу Нэнси Пелоси за ДТП в нетрезвом виде
Пол Пелоси после ареста. Фото © Офис шерифа округа Напа
Супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол приговорён судом Калифорнии к одному дню исправительных работ в суде и штрафу. Такое наказание вынесено мужу политика за ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Пять дней тюрьмы, компенсация и штраф в размере почти 6,8 тысячи долларов (около 410 тысяч рублей), три года испытательного срока, а также восемь часов работы в суде — таково полное решение суда в отношении Пола Пелоси. Вместо последнего могло быть тюремное заключение, но из-за уже проведённого под стражей времени и хорошего поведения подозреваемого арест был отменён. Супруг спикера также прослушает трёхмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде. Кроме того, его машину оснастят специальным устройством для проверки дыхания водителя на алкоголь.
Как писал Лайф ранее, 82-летний Пол Пелоси попался на пьяной езде ещё 28 мая. В его Porsche врезался джип, однако именно Пелоси был взят под арест, а после отпущен под залог в пять тысяч долларов. Ему были предъявлены обвинения по двум пунктам — ДТП, повлёкшее травмы, и вождение в нетрезвом виде, приведшее к травмам.