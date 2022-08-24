Утверждён список приложений для обязательной предустановки на гаджеты

Правительство утвердило список мобильных приложений и программ, которые с 1 января 2023 года должны обязательно устанавливаться на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart-TV. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Там уточняется, что требование касается устройств, "странами происхождения которых являются РФ или другие государства – члены Евразийского экономического союза".

Среди прочих в перечень обязательных для смартфонов и гаджетов вошли 2ГИС, платёжная система Mir Pay, "Госуслуги", "МойОфис Документы", антивирус "Лаборатории Касперского", книжный сервис "ЛитРес". А ещё упомянуты отечественный браузер, приложения для соцсетей, почтовый и новостной сервисы и так далее.

В перечень для производителей Smart TV вошли 13 программ, в том числе Rutube, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, Wink, Okko и другие.