Россия заявила об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС

За последние недели ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшилась, со стороны украинских военных продолжаются обстрелы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Встреча была созвана Россией.

"С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней ещё больше деградировала", — сказал Небензя.