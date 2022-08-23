Россия заявила об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС
Небензя: Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС деградировала
За последние недели ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшилась, со стороны украинских военных продолжаются обстрелы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Встреча была созвана Россией.
"С прошлого заседания по Запорожской АЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней ещё больше деградировала", — сказал Небензя.
Дипломат добавил, что украинские военные продолжают обстреливать территорию станции практически ежедневно. Под удар попадает город Энергодар, создаётся "реальный риск радиационной аварии на ЗАЭС с катастрофическими последствиями для всего европейского континента".
Так, Лайф рассказывал, что ранее не менее четырёх тяжёлых боеприпасов натовского калибра разорвалось на территории ЗАЭС. По словам местных властей, для нанесения удара украинские военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ