Украина разорвала соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

Доходы и имущество украинских граждан, приобретённые на территории РФ, теперь подлежат двойному налогообложению. Украина денонсировала соглашение с Россией, которое снимало такую проблему. Об этом говорится в сообщении российского Минфина.

"Украина нотой от 8 июня 2022 года № 612119/23-017-65 официально уведомила Российскую Федерацию о денонсации соглашения между Правительством Российской Федерации и правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов от 8 февраля 1995 года (далее — соглашение) согласно положениям статьи 28 соглашения", — поясняет Минфин РФ.

В соответствии с вышеуказанной нотой украинской стороны и ответной нотой российской стороны от 23 августа 2022 года "соглашение прекращает своё действие с 1 января 2023 года в отношении налогов, взимаемых у источника, — с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января или после 1 января 2023 года, а также в отношении других налогов — за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 2023 года".