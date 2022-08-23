Киев разорвал соглашение с Москвой об обеспечении параллельной работы энергосистем
Власти Украины приняли решение разорвать соглашение с Правительством России о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем двух стран. Об этом в телеграм-канале заявил представитель кабмина Незалежной в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и Правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединённой энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ", — написал он.
Напомним, в тот же день, когда РФ начала спецоперацию на Украине, Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. С тех пор правительство Незалежной продолжает приостанавливать и прекращать действие двусторонних документов. Так, например, в апреле Киев разорвал договоры в области рыбного хозяйства, в вопросах налогообложения и контактах в научно-технической сфере. А в мае Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о героизме народов СНГ в годы ВОВ. Недавно Незалежная решила приостановить действие договорённостей с РФ в сфере ядерной безопасности.
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