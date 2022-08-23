"Спартак" отказался от гостевой квоты билетов на матч РПЛ с "Факелом"
Московский "Спартак" отказался от своей квоты билетов на выездной матч РПЛ против воронежского "Факела", пишет Sport24.
Таким образом, официально болельщики красно-белых на матче не будут присутствовать, а воронежский клуб пустит билеты на гостевую трибуну в свободную реализацию.
Матч 7-го тура РПЛ между "Факелом" и "Спартаком" состоится 27 августа и начнётся в 17:30 мск. После шести встреч красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, тогда как "Факел" идёт 14-м.
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ФК "Спартак-Москва"