"Спартак" отказался от гостевой квоты билетов на матч РПЛ с "Факелом"

Московский "Спартак" отказался от своей квоты билетов на выездной матч РПЛ против воронежского "Факела", пишет Sport24.

Таким образом, официально болельщики красно-белых на матче не будут присутствовать, а воронежский клуб пустит билеты на гостевую трибуну в свободную реализацию.