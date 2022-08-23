Экс-футболист ЦСКА заявил, что Дзюба "сдуется" через несколько матчей в Турции
Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил дебют нападающего Артёма Дзюбы в составе клуба "Адана Демирспор" и заявил, что он может "сдуться" в ближайшее время. Об этом пишет "Газета.ru".
"Естественно, на первых порах он очень хорошо мотивирован, но через три-пять игр это всё сдувается. Мотивация проходит, надо дальше бежать и играть, а бежать не на чем. Надо с осторожностью здесь подходить. Забил — молодец, никто же не против. Но надо объективно понимать, что отсутствие игровой практики и нужного физического состояния на нём скажется", — отметил Масалитин.
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Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба забил гол в своём первом матче в составе клуба "Адана Демирспор". Турецкие СМИ и болельщики хорошо оценили дебют нападающего, однако заметили, что ему ещё надо набирать форму.
Getty Images / Ali Atmaca / Anadolu Agency