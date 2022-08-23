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23 августа, 13:15

Петербургские врачи предупредили об "очень злом" ковиде у детей

В Санкт-Петербурге врачи фиксируют у детей признаки "очень злого" коронавируса. Об этом рассказала заведующая инфекционным приёмным отделением ДГБ № 5 имени Н. Ф. Филатова Тамара Доник.

"CoViD-19 сейчас у детей очень летучий и очень злой, отмечается высокая температура до 40 градусов с лихорадкой, гриппоподобный симптом с головной болью, интоксикацией. Даже месячные малыши заражаются от родителей. В среднем, по статистике, возраст заболевающих — один год два месяца", — отметила она в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Ежесуточная госпитализация в Филатовскую больницу Северной столицы на данный момент составляет 49 человек. Врачи говорят, что высокая температура у малышей беспокоит родителей, поэтому детей стараются оставлять в медучреждении. Подростков в больницах сейчас почти нет, а среди заболевших практически никто не вакцинировался, подчёркивает газета.

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Ранее Лайф писал, что за сутки в России выявили 30 967 случаев заражения коронавирусом. Такие данные привели в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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