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23 августа, 13:11

Канцлер ФРГ Шольц: В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО и "тонны" боеприпасов

<p>Немецкие ракеты IRIS-T системы ПВО. Обложка © Wikimedia </p>

Немецкие ракеты IRIS-T системы ПВО. Обложка © Wikimedia

Германия и Канада согласовали очередной пакет военной помощи Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, в поставку войдут современные системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и "тонны" боеприпасов.

"Мы поставили на рельсы новый пакет [военной помощи], включающий другие современные системы ПВО, гранатомёты, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины", — заявил канцлер на киевском саммите "Крымская платформа".

В Киеве обиделись на Шольца из-за его откровений Путину

В Киеве обиделись на Шольца из-за его откровений Путину

Ранее газета Politico опубликовала статью, в которой утверждается, что США могут втайне передавать Украине некоторые виды вооружения. Речь идёт о ракетах HARM, которые Вашингтон якобы имел в виду, говоря о поставках Киеву противорадиолокационных возможностей.

Ирина Фальке

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