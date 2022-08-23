Канцлер ФРГ Шольц: В новый пакет помощи Украине вошли системы ПВО и "тонны" боеприпасов

Германия и Канада согласовали очередной пакет военной помощи Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, в поставку войдут современные системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и "тонны" боеприпасов.

"Мы поставили на рельсы новый пакет [военной помощи], включающий другие современные системы ПВО, гранатомёты, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины", — заявил канцлер на киевском саммите "Крымская платформа".