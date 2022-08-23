В Киеве увидели новую "возможность" переломить ход СВО через США
Подоляк заявил, что ещё 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации
Поставка Киеву 50 американских реактивных систем залпового огня HIMARS сможет изменить ход боевых действий на Украине. С таким заявлением выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Одна система HIMARS — четыре миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов + боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны", — написал он в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что комментаторов Newsweek возмутили поставки вооружения Киеву со стороны Запада. Один из пользователей назвал Украину "чёрной дырой с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все деньги, вооружения или люди просто исчезают".
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine