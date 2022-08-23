В Киеве увидели новую "возможность" переломить ход СВО через США

"Одна система HIMARS — четыре миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов + боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны", — написал он в "Твиттере".

Ранее Лайф писал, что комментаторов Newsweek возмутили поставки вооружения Киеву со стороны Запада. Один из пользователей назвал Украину "чёрной дырой с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все деньги, вооружения или люди просто исчезают".