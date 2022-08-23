Москвичам пообещали "мягкую" погоду в сентябре

В сентябре жителей Москвы ожидает мягкая погода в пределах климатической нормы. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

Однако метеоролог напомнил об антициклоне, который пришёл в столицу из Европы. По его словам, неделя с 22 по 28 августа станет самой жаркой за всё лето.

"Скорее всего, такая погода продержится до сентября, а дальше будут какие-то изменения. Но я думаю, что после большой жары сразу холод вряд ли наступит. Гидрометцентр прогнозирует, что будет довольно-таки мягкий сентябрь. Я тоже предполагаю, что так будет", — уверен Терешонок.