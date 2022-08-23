Эндокринолог рассказала, где в России люди живут дольше всего

Наибольшая продолжительность жизни в России наблюдается у жителей Северо-Кавказского региона. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила заведующая лабораторией биомаркеров старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Любовь Мачехина.

"В целом по региону средняя продолжительность жизни порядка 74 лет. Дольше всего люди живут в Республике Ингушетия, там средняя продолжительность жизни — 80 лет. Тоже интересно: вроде бы Северный Кавказ достаточно сплочённый регион, республики не такие большие, все примерно одинаково расположены, но разница в шесть лет", — заметила она.

При этом причина такой разницы на данный момент неизвестна. По мнению эндокринолога, это может быть объяснимо климатическими, географическими и поведенческими факторами, а также пищевыми привычками.