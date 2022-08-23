Президент Польши предложил разобрать "Северный поток – 2"

"Смена политики предполагает не просто приостановку "Северного потока – 2", но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода", — цитирует РБК его заявление на заседании так называемой "Крымской платформы", которую проводит Киев.

Напомним, "Северный поток – 2" полностью готов к вводу в эксплуатацию, однако в Германии отрицают такую возможность, заявляя, что трубопровод не может использоваться для поставок газа, так как он не сертифицирован. Вопрос с сертификацией также был заморожен по политическим причинам. При этом, как уже заявлял президент РФ Владимир Путин, "Северный поток – 2" уже наполовину задействован для доставки топлива на внутренний рынок.