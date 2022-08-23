Женщину, похожую на подозреваемую в убийстве Дугиной, видели в Вене

При этом сотрудники ресепшена гостиницы сообщили, что женщина по имени Наталия Вовк у них не останавливалась. Также в числе гостей нет и посетительницы с фамилией Шабан. В отеле предположили, что подозреваемая если и заселялась, то была под другим именем. Также одна из сотрудниц сообщила, что видела такую же машину, как у Вовк, — Mini Cooper — на парковке гостиницы. Она показала место, где находился автомобиль, но его там уже не было.