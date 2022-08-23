Женщину, похожую на подозреваемую в убийстве Дугиной, видели в Вене
РИА "Новости": Подозреваемая в убийстве Дугиной останавливалась на ночь в отеле в Вене
Женщина, похожая на Наталью Вовк, которая подозревается в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, останавливалась на ночь в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. Об этом сообщили сотрудники гостиницы РИА "Новости".
"Да, мы видели похожую женщину, но она была без ребёнка", — сказали работники отеля, которым показали фотографию Вовк.
При этом сотрудники ресепшена гостиницы сообщили, что женщина по имени Наталия Вовк у них не останавливалась. Также в числе гостей нет и посетительницы с фамилией Шабан. В отеле предположили, что подозреваемая если и заселялась, то была под другим именем. Также одна из сотрудниц сообщила, что видела такую же машину, как у Вовк, — Mini Cooper — на парковке гостиницы. Она показала место, где находился автомобиль, но его там уже не было.
О том, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась Вовк, в Центре общественных связей ФСБ сообщили накануне, 22 августа. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с дочерью Софией Шабан, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также кадры с Вовк, на которых видно, что преступница въезжает на территорию России и заселяется в дом журналистки. Позднее стало известно, что украинка Вовк служила в ВСУ. По словам отца Вовк, его дочь возили на полигон. Он не знает, чем военные там занимались.
Telegram / SHOT