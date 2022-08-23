Россия призвала ООН осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной

Россия призывает Организацию Объединённых Наций решительно осудить убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Отмечаем, что это преступление осудил официальный представитель Госдепартамента США. Мы призываем Совет Безопасности, руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима", — сказал Небензя на созванном Россией заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.