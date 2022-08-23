Россия призвала ООН осудить убийство Киевом Дарьи Дугиной
Небензя: Россия призывает ООН осудить убийство Дарьи Дугиной
Россия призывает Организацию Объединённых Наций решительно осудить убийство журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Отмечаем, что это преступление осудил официальный представитель Госдепартамента США. Мы призываем Совет Безопасности, руководство ООН решительно осудить это очередное преступление киевского режима", — сказал Небензя на созванном Россией заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Российский дипломат добавил, что Киев активно использует шантаж, обстреливая атомную электростанцию, "удерживая, по сути, население Европы в заложниках". Небензя отметил, что Киев к тому же "перешёл все границы", прибегая к расправе над неугодными иностранцами.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.
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