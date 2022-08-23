Как западные СМИ проиграли информационную операцию в результате теракта в Подмосковье Западные журналисты решили обвинить Россию в организации подрыва машины Дарьи Дугиной на Можайском шоссе. 23 августа, 18:16 Цветы и портрет журналистки у скульптуры "Весть" в Брюсовом переулке в рамках акции "Свеча памяти", посвящённой погибшей журналистке Дарье Дугиной. Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Западные СМИ подают теракт, произошедший на Можайском шоссе с машиной Дарьи Дугиной, как разборку между российскими группировками. Более того, вчерашнее заявление ФСБ, оперативное расследование и обнародование данных украинской исполнительницы теракта стало для ряда европейских медиа поводом обвинить в теракте саму российскую спецслужбу, вычислившую убийцу. Такие шокирующие психологические приёмы нередко используются в информационных операциях западных разведок. Об этом говорит последовательность действий, широкий резонанс и подготовка информационных поводов.

Заявление беглого оппозиционера, осевшего в Киеве, — Ильи Пономарёва — о создании в России "Национальной республиканской армии" (НРА) было подхвачено практически всеми западными СМИ. Его использовали для объяснения западной аудитории произошедшего взрыва, устроенного якобы одной из внутрироссийских группировок, оппозиционной Кремлю. Но уже к обеду следующего дня ФСБ раскрыла данные исполнительницы теракта и показала видео украинской гражданки, подозреваемой в совершении убийства Дарьи Дугиной, что стало ещё более резонансным инфоповодом для мировых медиа.

Поэтому уже сегодня немецкие СМИ, комментируя убийство Дарьи Дугиной, стали говорить о причастности ФСБ к организации теракта. Штефан Майстер выдвинул в эфире ZDF бездоказательный "тезис" о том, что журналистку якобы взорвала ФСБ.

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Если взглянуть на источники такого "вдохновения", то они обескураживающе нелепы. Эксперт по России Майстер ссылается на немецкого корреспондента из Москвы, а та в свою очередь допускает такую версию со слов оппозиционного политолога Татьяны Становой, проживающей во Франции с 2018 года и владеющей там пиар-агентством.

Автор Der Spiegel Кристина Левер приводит догадку, якобы российская спецслужба сама могла таким образом организовать "предлог для дальнейшего усиления репрессий в стране и радикализации курса на войне".

— Российские сторонники жёсткой линии, в частности, неоднократно требовали, чтобы они, наконец, "правильно" вступили в войну против Украины, чтобы была начата всеобщая мобилизация с отправкой на фронт всех трудоспособных мужчин, — пишет Левер.

Более того, ряд американских СМИ готовят свою аудиторию к якобы новым ударам со стороны России по инфраструктуре Украины, объясняя это убийством Дарьи Дугиной. Так, после сообщения ФСБ в издании The New York Times Мик Малрой, бывший офицер ЦРУ и представитель Пентагона, заявил, что ожидает новых ударов по Киеву со стороны России. В качестве повода он назвал убийство Дарьи Дугиной.

Утверждения российских спецслужб об установлении личности убийцы Дарьи Дугиной не вызывают доверия и у британской газеты The Guardian. Поводом для сомнения журналистов стало слишком быстрое обнаружение преступника и отсутствие ареста. А до заявления ФСБ на сайте вышла заметка про экс-нардепа Пономарёва, который возложил ответственность за заминированную машину в Москве на неких российских партизан.

Московская область. Сотрудники полиции на месте происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова). Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

— В заявлении было обещано, что NRA не будет нападать на гражданских лиц. В нём Дарья Дугина описывалась как законная мишень и "верная соратница" своего отца, который поддерживал геноцид в Украине. "Она была голосом, призывающим к насилию и убийствам на оккупированных Россией территориях Украины", — цитирует Пономарёва The Guardian.

Довольно примитивная техника наклеивания ярлыков не поможет западным СМИ сместить акцент. Успех специальных служб, оперативно раскрывших личность исполнителя и обнародовавших эту информацию, породил информационный резонанс, который оттеснил на второй план и перевел все остальные версии и предположения, в том числе и заявление Пономарёва, на которое, очевидно, делалась ставка, в категорию вторичных.

Ложный выбор

Самым простым способом перебить эту волну стало решение европейских СМИ обвинить ФСБ в организации теракта, комментирует ситуацию политолог, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

— Как правило, людей настолько шокируют своей неожиданностью подобные вбросы, что часто ставят их в ступор. Подобного рода заявления делаются исключительно в надежде на то, что обвиняемая сторона начнёт оправдываться. Если это начинает происходить, цель достигнута, — говорит профессор МГУ Манойло. — В данном случае можно наблюдать и попытку придать достоверность бездоказательным заявлениям. Используются ложные ассоциации, поэтому подорвать доверие пытаются довольно нехитрым способом, вплетая в обвинения хвост чеченской войны, подрыв зданий и других терактов 90-х годов. Всё замешивают в одну кашу, надеясь, что люди не заметят. Читателю предоставляется безальтернативный выбор из двух или более ложных версий, для того чтобы человек выбирал из них менее шокирующую.

Теракт породил специфическую реакцию и у исполнителей. Попытки Украины отстраниться от убийства Дарьи Дугиной демонстрируют, что, несмотря на поддержку со стороны Европы, в целом Киев выглядит террористом в глазах у всего мира. Официальные лица в Киеве отрицают причастность украинских спецслужб к теракту, в то время как националистические паблики в соцсетях устроили пляски на крови, а гражданин Украины Илья Пономарёв комментирует, что всё это организовал он.

Фото © Shutterstock Почему западные СМИ готовы транслировать абсурд, обвиняя в теракте ФСБ? 0 Это уровень современного западного общества. Чтобы обелить Киев и себя. Свой вариант в комментарии.

Авторы Елена Ладилова