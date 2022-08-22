Пиар на крови: Для чего Илья Пономарёв отвлекает внимание от СБУ, причастной к убийству Дарьи Дугиной ФСБ раскрыла исполнителя теракта на Можайском шоссе, идёт работа по выявлению соучастников преступления. Тем временем агент украинских спецслужб Пономарёв пытается запутать следы диверсантов. 22 августа, 18:26 Илья Пономарёв. Обложка © ТАСС / АР / Sergei Chuzavkov

Террористы на вырост

Убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Сегодня ФСБ России раскрыла данные военнослужащей националистического полка "Азов"* гражданки Украины Натальи Вовк, которая совершила террористический акт, заложив взрывчатку в машину политолога и журналиста, дочери философа Александра Дугина, а для легенды прикрытия взяла с собой свою 12-летнюю дочь. Прорабатывается версия, что она могла подложить взрывное устройство в машину жертвы при помощи своей дочери.

Кадр из видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Прикрываясь собственным ребёнком, гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения, прибыла в Россию 23 июля с дочерью Софией Шабан. В Москве она арендовала квартиру в доме, где жила Дарья Дугина. Для слежки за перемещениями Дарьи был использован Mini Cooper, на машине трижды меняли номерные знаки: ДНР, Казахстана и Украины. В день взрыва убийца, взяв дочь, приехала на фестиваль "Традиция". После теракта, на следующий день, она покинула страну, выехав в Эстонию через Псков. Эксперты полагают, что эту чудовищную операцию она провела вместе с группой из нескольких человек, получив от них уже в России оружие и пакеты документов. Не исключено, что её дочь — подросток 2010 года рождения — была в курсе происходящего или будет посвящена в события в дальнейшем.

ФСБ РФ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной: как она въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию. Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Свои соболезнования Дугину высказал президент России Владимир Путин, назвав убийство Дарьи Дугиной подлым и жестоким преступлением.

Уважаемые Александр Гельевич и Наталья Викторовна, примите искренние соболезнования и слова поддержки в связи с постигшей вас тяжелейшей, невосполнимой утратой. Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной, светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России. Память о Дарье Дугиной навсегда сохранят близкие и друзья, её единомышленники и соратники. Сил вам и мужества в этот скорбный час Владимир Путин Президент России

Хайп Пономарёва

Беглый оппозиционер и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарёв, который скрывается в Киеве, заявил вчера о создании некоей национальной республиканской армии (НРА), которая взяла ответственность за убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной и за другие террористические акты в России. А затем на некоторых ТГ-каналах появилось террористическое "заявление" с призывами к нападениям на госслужащих и силовиков, бизнесменов и даже просто граждан, что поддерживают власть. Упоминание в ролике с Пономарёвым о "взрывах в Рязани и Волгодонске" ничем не отличается от концепции, которую демонстрируют приверженцы ИГИЛ**.

Сегодня он поспешил опровергнуть причастность Натальи Вовк и Софии Шабан к взрыву машины, в которой ехала Дугина. Известно, что Росгвардия совместно с СК проводит проверку охранных структур, обеспечивавших порядок и безопасность на фестивале "Традиция", где последние две недели не работали камеры — и террористы смогли заложить взрывчатку под машину Александра Дугина. Речь идёт о ЧОП "Комкон-безопасность" и ЧОО "Феникс".

Фото © Telegram / КАШИН

Эксперты считают, что выступление Пономарёва, в котором он обозначил привлечение неких "инвестиций на Украину" и поддержку НРА в словах "мы что-то делали, что-то помогали", означает попытку организовать террористическое движение внутри России под патронажем Украины, поскольку соответствующих опровержений со стороны Киева не поступило. Согласно нормам международного права, такую информацию можно трактовать как начало террористической войны Киева против РФ.

Илья Пономарёв решился "вписаться" в это дело, чтобы погреть руки и напомнить о себе. Тут нет хитрого плана, этот человек живёт по принципу "хайпану сегодня, чтобы не умереть завтра" Олег Матвейчев Политолог и депутат Госдумы

Диверсионная работа

Почерк поджогов складов и военных комендатур один, но исполнители разные, говорит политолог Марат Баширов. По его словам, это те же силы, что подорвали главу Мариуполя несколько дней назад, вышки ЛЭП в Брянской и Курской областях.

Нет никакого организованного фронта, есть отдельные террористические ячейки, которые управляются через украинских силовиков западными разведками. Помните, как Остап Бендер создавал организацию "Союз меча и орала". Тут аналогичная ситуация. Пономарёв всего лишь говорит то, что ему скажут, чтобы отвлечь внимание от истинных исполнителей заказа. Он обычный агент СБУ или ГУР. За обеими организациями стоят западные спецслужбы, ни одно действие не совершается без одобрения кураторов. Считается, что ГУР курируют американцы, а за СБУ — британцы. Поэтому будем ждать дальнейших разъяснений от ФСБ Марат Баширов Политолог

По мнению политолога, теракт был проведён организованной группой, так как женщина с ребёнком на фестиваль наверняка заезжала без оружия, пластида и пульта для дистанционного подрыва. Всё это ей, скорее всего, передали другие люди уже на месте. Это была профессионально подготовленная группа террористов.

Сегодня первый публичный комментарий Александра Дугина опубликовал основатель канала "Царьград" Константин Малофеев.

Враги России её подло, исподтишка убили. Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На её алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь Александр Дугин Политик и философ

Карьера террориста

Провальная карьера Ильи Пономарёва, несмотря на все ангажементы власти, стала для него шагом в небытие, и теперь, чтобы остаться на плаву, бывший справедливоросс, единственный проголосовавший против включения Крыма в состав России, пытается пугать граждан России созданием русского ИГИЛа. Сбежавший из страны в 2014 году и получивший украинское гражданство в 2019 году оппозиционер, не зная, как пристроиться к очередному денежному потоку, решился на участие в терроре.

Напомним, в 1998–2014 годах он работал на руководящих постах в ЮКОСе, затем в компании IBS, позднее в фонде "Сколково" в качестве советника председателя Вексельберга. В 2007-м избирался в Госдуму. Его мать Лариса Пономарёва в 2000–2005 годах работала помощницей губернатора Чукотского АО Романа Абрамовича, а затем ушла лоббировать его интересы в Совете Федерации, где проработала до 2013 года.

Так уж вышло, что я в своё время участвовал в нескольких работах по заказам Ильи Пономарёва, работая аналитиком и политическим консультантом. Должен сказать, что уже тогда он наслаждался своей манией величия. Опасаюсь, но, вероятно, сейчас он надеется пропиариться на крови погибшей Дарьи Дугиной Анатолий Вассерман Депутат Госдумы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отметил, что во главе СБУ сейчас стоит человек с опытом диверсанта, а не контрразведчика. Василий Малюк, сменивший Ивана Баканова, известен более жёстким подходом к работе и "активно продвигает пытки как основной способ работы с задержанными". Его назначение на пост руководителя спецслужбы в июле этого года связывали с переходом киевского режима к политическим репрессиям. В "Азове" также хватает людей, занимавшихся убийствами политических оппонентов в донбасских республиках, резюмирует депутат.

* "Азов" — террористическая организация, запрещённая в России. ** ИГИЛ — террористическая организация, запрещённая в России.

Сотрудники полиции на месте происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова). Фото © ТАСС / Бобылев Сергей Чего боятся на Западе, объявив охоту на семьи российских политиков? 0 Запад боится расширения границ Русского мира и берёт в прицел его идеологов Это попытка запугать российские элиты Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева