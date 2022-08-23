Россия показала в Совбезе ООН снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом

Россия не размещает вооружение на Запорожской атомной электростанции, Москва может представить МАГАТЭ снимки высокого разрешения, подтверждающие это. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Встреча была созвана Россией.

"Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов, Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжёлые вооружения и не использует станцию в военных целях", — подчеркнул Небензя в ходе выступления.

Небензя заверил, что что российские военные готовы направить в МАГАТЭ снимки, на которых будет видно, что вооружение, особенно тяжёлое, на территории ЗАЭС не размещено. Он добавил, что делегация РФ распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских военных.

Небензя также отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на АЭС за прошедшие две недели деградировала. Дипломат подчеркнул, что Москва готова оказать максимальное содействие визиту делегации МАГАТЭ на этот объект.