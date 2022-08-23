ВСУ оборудовали позиции в нескольких школах под Одессой и Сумами
Минобороны РФ: ВСУ оборудовали позиции в школах под Одессой и в Сумской области
Украинские военные оборудовали позиции в школе под Одессой, предварительно заминировав территорию учебного учреждения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб.
По его словам, позиции ВСУ оборудованы на крыше школы в селе Великая Балка в Одесской области. Украинские военные разместили там зенитную установку, выставили по периметру блокпосты, а также заминировали подход к зданию, но местное население об этом не предупреждено.
Также ВСУ установили позиции в ещё одной школе Одесской области — в селе Нерубайское. Там, по данным российского военного ведомства, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась. А ещё, по словам Мизинцева, украинские боевики разместили крупнокалиберные пулемёты на территории школы в Знобь-Новгородском селе Сумской области.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны РФ заявляли, что размещение украинскими военными своих позиций в школах поставило под угрозу начало учебного года. Большинство образовательных учреждений просто не могут начать работу.
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