Украинские военные оборудовали позиции в школе под Одессой, предварительно заминировав территорию учебного учреждения. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб.

По его словам, позиции ВСУ оборудованы на крыше школы в селе Великая Балка в Одесской области. Украинские военные разместили там зенитную установку, выставили по периметру блокпосты, а также заминировали подход к зданию, но местное население об этом не предупреждено.

Также ВСУ установили позиции в ещё одной школе Одесской области — в селе Нерубайское. Там, по данным российского военного ведомства, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась. А ещё, по словам Мизинцева, украинские боевики разместили крупнокалиберные пулемёты на территории школы в Знобь-Новгородском селе Сумской области.