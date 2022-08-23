ВСУ разместили РСЗО у школы под Харьковом, чтобы вызвать ответный огонь со стороны России
Минобороны РФ: Украинские военные разместили РСЗО у школы в Харьковской области
Вооружённые силы Украины разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня у школы в Харьковской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В посёлке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (улица 18 сентября) размещён личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории — большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО", — сообщил он.
Мизинцев добавил, что с этого места украинские силовики обстреливают позиции российских военных, провоцируя их на ответный огонь, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что всё это планируется сделать по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ.
Ранее Лайф писал, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области. Кроме того, средства ПВО РФ также сбили шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в ДНР.
ТАСС/ZUMA