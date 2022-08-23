Прорыв в Николаевской области позволит освободить юг Украины, заявил военный эксперт

Освобождённые 36 и 12 квадратных километров в Херсонской и Николаевской областях соответственно знаменуют собой прорыв российских войск, который позволит в дальнейшем установить контроль над югом Украины. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

"Происходит реальное продвижение наших войск, особенно на юге. В Херсонской области освобождено 36 квадратных километров, в Николаевской — 12. Это существенно. Площади освобождённых территорий назвали впервые", — сказал он.

Он подчеркнул, что заявленное украинской стороной наступление на юге Незалежной фактически сорвано, Вооружённые силы РФ начали продвижение вперёд. Кнутов добавил, что освобождённые участки являются прорывом нашей армии, позволяющим российским военным развивать наступление на Николаев, что играет принципиальную роль в освобождении юга Украины.

Эксперт назвал самым важным сообщение Минобороны РФ о завершении освобождения Марьинки и продолжении окружения группировки ВСУ в Авдеевке. По его мнению, только установив контроль над этими населёнными пунктами, получится прекратить террор со стороны киевского режима. И сегодня такая возможность появилась. Кнутов также особо отметил успехи в наступлении ВС России в районе Северска, Соледара и Артёмовска.

"Наши войска уже освоили тактику зачистки жилых районов, многоквартирных домов. Украина, как правило, держится за промзону, ведь, утратив её, она начинает терять свои позиции и после этого отступает", — подчеркнул он.

Кнутов сравнил линию фронта с огненной дугой, в центре которой находятся Славянск и Краматорск, где расположена основная группировка ВСУ в Донбассе. По его словам, в ближайшие две-три недели российские войска смогут выйти к этим населённым пунктам. Кроме того, ВС РФ заблокировали элитное подразделение ВСУ — 214-й батальон "Опфор". Таким образом, наши войска смогли ещё сильнее снизить боевой дух украинских силовиков. Дело в том, что сражаться с таким элитным батальоном гораздо сложнее, чем с подготовленными частями ВСУ, пояснил Кнутов.

"Психологическое состояние войск сегодня имеет определяющее значение. Украина делает всё для того, чтобы поднять боевой дух своих частей. Для этого используют и ложь, и террор, и расстрелы", — добавил военный эксперт.