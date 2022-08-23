В Госдуме высмеяли предложение Дуды о демонтаже "Северного потока – 2"
Депутат Морозов назвал политической шизофренией идею Дуды о разборе "Северного потока – 2"
Высказывания польского президента Анджея Дуды — политический троллинг партнёров, которым политик пытается спровоцировать коллег на провокационные заявления, считает депутат Госдумы Олег Морозов. Так он прокомментировал в беседе с Лайфом предложение разобрать "Северный поток – 2".
С правовой точки зрения Дуда в этом вопросе проигрывает: согласно "остаткам международных договорённостей", права владельцев консорциума, который строил газопровод и является его собственником, защищены, пояснил парламентарий. И если на трубопровод как-то и можно повлиять, то только бандитским способом.
"Если Дуда об этом говорит, то можно только представить драматичный мультик, что какие-то суда под польским флагом, допустим, идут к этому месту и начинают разбирать газопровод. Учитывая, что это в том числе и собственность РФ, то это равноценно тому, что кто-то взял и напал на российский самолёт или судно", — сказал собеседник Лайфа.
Поэтому заявление польского президента иначе, как политической шизофренией, назвать нельзя, добавил Морозов. При этом Дуда "в данном случае троллит своих партнёров".
"Я думаю, что это всё-таки некий политический троллинг в исполнении политического шизофреника. Но если представить себе на секунду, что Дуда действительно что-то хочет в этом направлении сделать, то тогда я не завидую Варшаве, потому что тогда для Польши это станет действительно одним из финалов её исторического развития. Поэтому не думаю, что Дуда настолько безумен, чтобы реализовать эти планы", — заключил депутат.
При этом ранее немцы запаниковали из-за новости о скорой приостановке "Северного потока". Так, один из читателей Spiegel заявил, что "санкционных наркоманов" не волнует рациональность и то, с какими сложностями сталкивается народ из-за этих ограничений против России.
ТАСС / Антон Новодережкин