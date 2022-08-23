Высказывания польского президента Анджея Дуды — политический троллинг партнёров, которым политик пытается спровоцировать коллег на провокационные заявления, считает депутат Госдумы Олег Морозов. Так он прокомментировал в беседе с Лайфом предложение разобрать "Северный поток – 2".

С правовой точки зрения Дуда в этом вопросе проигрывает: согласно "остаткам международных договорённостей", права владельцев консорциума, который строил газопровод и является его собственником, защищены, пояснил парламентарий. И если на трубопровод как-то и можно повлиять, то только бандитским способом.

"Если Дуда об этом говорит, то можно только представить драматичный мультик, что какие-то суда под польским флагом, допустим, идут к этому месту и начинают разбирать газопровод. Учитывая, что это в том числе и собственность РФ, то это равноценно тому, что кто-то взял и напал на российский самолёт или судно", — сказал собеседник Лайфа.

Поэтому заявление польского президента иначе, как политической шизофренией, назвать нельзя, добавил Морозов. При этом Дуда "в данном случае троллит своих партнёров".

"Я думаю, что это всё-таки некий политический троллинг в исполнении политического шизофреника. Но если представить себе на секунду, что Дуда действительно что-то хочет в этом направлении сделать, то тогда я не завидую Варшаве, потому что тогда для Польши это станет действительно одним из финалов её исторического развития. Поэтому не думаю, что Дуда настолько безумен, чтобы реализовать эти планы", — заключил депутат.