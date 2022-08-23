"На щеке остался синяк от пистолета": Вдова Градского пожаловалась на новые угрозы после ограбления

Вдова певца Александра Градского Марина Коташенко на суде раскрыла шокирующие подробности нападения на неё, которое произошло 16 января. Также она пожаловалась на вновь поступающие угрозы.

Выяснилось, что злоумышленники всё спланировали заранее и, следя за Коташенко несколько дней, изначально хотели подкараулить её около фитнес-клуба. Но передумали из-за оживлённости движения и выбрали 255-й километр ЦКАД на развороте, где не было камер. Грабители устроили ДТП, и вдова Градского вышла из машины, чтобы оценить, как сильно пострадала машина. В этот момент на неё напали трое незнакомцев и начали угрожать оружием.

"Из того автомобиля выскочили мужчины, стали запихивать меня на заднее сиденье моего "лексуса", я сопротивлялась, меня ударили. Один раз, второй, по голове, по телу. Внутри они сели с двух сторон от меня. Приставили к щеке пистолет с такой силой, что остался синяк. Обещали убить меня и детей, если не отдам деньги", — цитирует потерпевшую kp.ru.

Марина Коташенко. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Справившись с Коташенко, преступники отправились в элитный посёлок Новоглаголево, где в доме покойного Александра Градского Марина живёт с двумя сыновьями. Уроженцы Узбекистана потребовали отослать прислугу и без сопротивления отдать деньги. В итоге им удалось забрать с собой 104 миллиона рублей. Причём преступники вместе с потерпевшей вернулись обратно на место подстроенной аварии на ЦКАД, чтобы переложить краденое в свой автомобиль, около которого ждал четвёртый подельник. Непонятно зачем, но перед тем, как скрыться, из всей похищенной суммы Коташенко вернули пять миллионов рублей.

Умеджон Жабборов. Фото © Telegram/SHOT

Подсудимый Умеджон Жабборов был категорически не согласен с предъявленным обвинением в разбое, потому как оружие, по его словам, было ненастоящим. Кроме того, подсудимый якобы не знал о планах подельников и был лишь водителем. Сама же Коташенко утверждает, что водителя не видела, потому как мужчина находился отдельно от других преступников. Также вдова Градского поделилась, что на электронную почту ей продолжают приходить угрозы.