Пелагея в очередной раз выиграла суд по вопросу раздела имущества у Ивана Телегина

Суд признал необоснованной апелляцию, которую хоккеист Иван Телегин подал в адрес экс-супруги певицы Пелагеи по итогам предыдущего слушания.

Артистка официально развелась со спортсменом ещё в 2020 году. Несмотря на три года совместной жизни и общую дочку Таисию, хоккеист не смог держать себя в руках и начал изменять певице. Именно это послужило поводом для расторжения брака. Однако Телегин решил не только уйти из семьи, но и прихватить с собой часть активов и недвижимости бывшей жены — в качестве компенсации за "страдания" от жизни с Пелагеей.

Два года шли судебные разбирательства по поводу деления совместно нажитого имущества, из которого Телегина больше всего интересовали квартира, купленная во время брака матерью Пелагеи, общий загородный дом, автомобили и даже банковские счета артистки. Однако уже в мае 2022 года суд вынес вердикт, что иски, поданные бывшим мужем, желающим отобрать часть гонораров певицы, необоснованны. Обращения отклонили, а разгневанный Иван сразу же подал на апелляцию.

Хоккеист Иван Телегин, Пелагея. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Однако и это ему не помогло. Вчера Московским судом было принято решение отказать экс-супругу в получении компенсации за совместную жизнь с Пелагеей. "Суд повторно отказал Телегину в его необоснованных требованиях. Отсудить квартиру, купленную матерью Пелагеи (продюсером группы "ПЕЛАГЕЯ"), и повторно взыскать с артистки компенсацию по надуманным основаниям не получилось", — поделился адвокат певицы. А вот загородный дом оставили в совместной собственности, и деньги от его продажи бывшие супруги разделят поровну.