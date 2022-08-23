Что за "Дом дракона", о котором все говорят, и почему его срочно нужно смотреть фанатам "Игры престолов"

О чём вообще сериал?

Сюжет "Дома дракона" разворачивается примерно за 200 лет до действий в "Игре престолов": Вестеросом правят Таргариены — предки той самой Дейенерис, а драконы ещё не вымерли. За основу взята книга Джорджа Р.Р. Мартина "Пламя и кровь", так что следует ждать историю о расколе внутри дома Таргариенов, пишет Variety.

Первая серия

Кадр © "Дом дракона". Режиссёры Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Сара Хесс / "Кинопоиск"

В первой серии нам показали юных героев, которые и должны будут начать "гражданскую войну" в семействе. Шоураннеры спокойно знакомят зрителей с новыми персонажами, не торопясь с экшеном, который, по сути, будет только через несколько лет после событий, показанных в вышедшем эпизоде. Так что, как это любили делать и в ИП, проект не обойдётся без временных скачков и флешбэков.

И что, прям как в "Игре престолов"?

Учитывая, какой гигантский след "Игра престолов" оставила в массовой культуре и какой провальный финал был у шоу, говорить о новом сериале без оглядки на предшественника невозможно. После того как продюсеры "Игры престолов" не оставили ни шанса на продолжение франшизы, HBO пришлось постараться, чтобы хоть как-то порадовать фанатов вселенной.

Кадр © "Дом дракона". Режиссёры Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Сара Хесс / "Кинопоиск"

Разработка проектов спин-офф на основе книг "Песнь льда и пламени" ведётся уже несколько лет. Но, несмотря на огромный бюджет и базу, разница прослеживается. "Дом дракона" ожидаемо выглядит не таким грандиозным, как "Игра престолов", но всё ну очень похоже. Те же локации, та же средневеково-фэнтезийная атмосфера. Но драконов больше. Намного.

Актёрский состав

Из-за того что новое шоу описывает события чуть ли не за два века до того времени, за которым мы наблюдали в "Игре престолов", о любимых актёрах можно забыть. Знакомых лиц в первом эпизоде вообще не было. Причём не только по вселенной ИП, но и по другим проектам. Звёзд, прямо скажем, в составе практически нет. Но кто знает, вполне возможно, уже скоро актёров "Дома дракона" можно будет ставить в один список с Эмилией Кларк и Джейсоном Момоа. О них в 2011 году тоже мало кто знал.

Реакция на новый сериал

Кадр © "Дом дракона". Режиссёры Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер, сценаристы Райан Кондал, Джордж Р.Р. Мартин, Сара Хесс / "Кинопоиск"

Первый эпизод "Дома дракона" только вышел, а уже побил рекорд. Премьеру посмотрело 9,9 миллиона зрителей. Таких огромных показателей у HBO ещё не было, но тут дело даже не в количестве. Большинство от сериала осталось в восторге. На Rotten Tomatoes у него 85% одобрения зрителями и 89% — критиками. На IMDb ситуация ещё лучше: проголосовало порядка 32 тысяч человек, средняя оценка — 9/10.