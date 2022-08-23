Военный историк Кнутов рассказал, какое оружие Вашингтон может тайно поставлять Киеву

Белый дом может неофициально направлять на Украину дополнительное вооружение, в том числе ракеты и бронетехнику. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил военный историк Юрий Кнутов.

"Какое оружие, сказать сложно. Данных на этот счёт нет. Была информация, что США поставляют средства, связанные с поражением радиолокационных станций наведения ракет, в частности ракеты GM-88 HARM", — уточнил эксперт.

Кроме того, есть информация о поставках дополнительных ракет, добавил Кнутов. По его словам, возможны даже поставки ракет повышенной дальности типа ATACMS. Вероятность нахождения на Украине ракет такого типа подтверждается теми расстояниями, на которые порою бьёт украинская артиллерия.

Кроме того, по мнению эксперта, с помощью поставляемой тайно бронетехники может быть "создан дополнительный ударный кулак" стран НАТО с Украиной для наступления на южном направлении, а также чтобы наносить удары по ДНР.