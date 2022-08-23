Врач объяснил, как арбуз поможет спастись от жары

В жаркую погоду полезно есть арбузы, так как они помогают восполнить водный баланс в организме человека. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал терапевт, кардиолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко. По мнению эксперта, в зной не стоит употреблять алкоголь, так как спиртные напитки вызывают дегидратацию и человек теряет жидкость. Врач также отметил, что жара опаснее всего для пожилых.

"У них это может быть опасно для здоровья, потому что ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты, атеросклероз. Надо пить воду, достаточно всегда держать под рукой и по желанию её употреблять. Если переживаете, если есть опасения, лучше проконсультироваться с лечащим врачом", — подчеркнул специалист.

Кардиолог напомнил, что спастись от жары дома поможет кондиционер и ванная с холодной водой, в которой можно промочить простыню и накрыться ею.