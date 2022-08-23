УЕФА снова выступил против участия клубов Крыма в российских турнирах
В УЕФА в очередной раз выступили против возможности выступать в российских турнирах для футбольных клубов из Крыма. Об этом пишет РИА "Новости".
"Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года", — заявили агентству в пресс-службе УЕФА.
Ранее Лайф сообщал, что делегация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в ближайшее время посетит Крым, а также рассмотрит вопрос о включении в свои турниры представителей полуострова.
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