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23 августа, 13:43

УЕФА снова выступил против участия клубов Крыма в российских турнирах

В УЕФА в очередной раз выступили против возможности выступать в российских турнирах для футбольных клубов из Крыма. Об этом пишет РИА "Новости".

"Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года", — заявили агентству в пресс-службе УЕФА.

ФНЛ рассмотрела вопрос о включении клубов Крыма в состав лиги

ФНЛ рассмотрела вопрос о включении клубов Крыма в состав лиги

Ранее Лайф сообщал, что делегация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в ближайшее время посетит Крым, а также рассмотрит вопрос о включении в свои турниры представителей полуострова.

Обложка ©

Getty Images / Jakub Porzycki

Шамиль Гаджиев
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