УЕФА снова выступил против участия клубов Крыма в российских турнирах

В УЕФА в очередной раз выступили против возможности выступать в российских турнирах для футбольных клубов из Крыма. Об этом пишет РИА "Новости".

"Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года", — заявили агентству в пресс-службе УЕФА.