В Роспотребнадзоре раскрыли доминирующие в РФ варианты "омикрона"
В Роспотребнадзоре сообщили, что варианты "омикрона" BA.4 и BA.5 преобладают в РФ
Линии BA.4 и BA.5 штамма коронавируса "омикрон" стали доминирующими среди выявляемых в России новых случаев. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последние две недели на их долю пришлось 95,62% от общего числа.
"За последние две недели к сублиниям BA.4/BA.5 штамма "омикрон" отнесено 95,62% от общего количества сиквенсов", — сообщили в пресс-службе ведомства.
К сублинии ВА.2 относится 4,13% от общего количества заражений, а к прочим недоминирующим вариантам — 0,25%.
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