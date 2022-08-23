Откажитесь от них поскорее: 7 коварных привычек в еде, приближающих старение

Вся еда, что попадёт к нам в рот, несёт либо пользу, либо вред. Если ограничитесь определёнными продуктами, исключив полезные, не удивляйтесь потом преждевременной старости и избыточному весу. Наш организм — единый и слаженный механизм. Как только одна деталь приходит в неисправность, например ЖКТ, проблемы постепенно перемещаются по всему телу. В итоге оно будет лишено презентабельного внешнего вида и былой активности. Поэтому, чтобы оставаться вечно молодым и исключить риск появления лишних килограммов, как можно скорее избавьтесь от этих опасных для здоровья пищевых привычек.

1. Недостаточное потребление клетчатки

Клетчатка — один из самых необходимых для активного образа жизни сложных углеводов. Если каждый день вы хотя бы немного, но будете съедать продукты, богатые пищевыми волокнами, отсрочите старение на много лет вперёд. У организма появятся силы обновляться, держать крепкий иммунитет, снизить избыточный вес и контролировать уровень холестерина в крови. Овсянка, орехи и бобовые богаты клетчаткой, постарайтесь не игнорировать эти продукты в рационе.

2. Привычка не допускать в питание пребиотики

Формируя пищевые привычки, многие забывают про особую микрофлору в нашем кишечнике. Фото © Freepik

Формируя пищевые привычки, многие забывают про особую микрофлору в кишечнике, где обитает огромное множество полезных бактерий. Не только кисломолочными продуктами поддерживается правильная среда, но и пребиотиками, которые служат пищей для наших маленьких помощников. Поэтому отказ от фруктов и овощей, в которых содержится множество этих веществ, может заметно испортить ваш внешний вид, состарив на несколько лет. Старайтесь взять себе за привычку употреблять в пищу фасоль, яблоки, спаржу, бананы, ягоды, чеснок, лук, помидоры и лук-порей.

3. Малое количество белка в пище

Почему часто спортсмены выглядят моложе своих лет? Не только из-за регулярных физических упражнений, но и из-за большого количества белка в пище. Не стоит забывать, что это вещество участвует в процессе обновления и самовосстановления организма. Без строительных свойств белка, если его мало в рационе, кожа потеряет эластичность и будет восстанавливаться гораздо дольше. Признаки старения станут более отчётливыми, и вы, скорее всего, наберёте несколько лишних килограммов. Потому что белковая пища очень питательная и сытная, без неё мы перекусываем гораздо чаще.

4. Игнорирование водного баланса

Очередная вредная пищевая привычка — не поддерживать водный баланс в организме. Фото © Freepik

Диетологи, эндокринологи и все кому не лень продолжают твердить о том, как важно соблюдать водный баланс в организме, если хотите быть здоровыми. И они правы. Помните, что мы состоим из воды, её количество в организме варьируется от 55% до 65%. Поэтому очень важно, чтобы тело и его ткани не были обезвожены. Просто запомните, что всего 1,5–2 литра чистой питьевой воды в день обеспечат гладкость кожи, предотвратят ожирение, выведут шлаки и продлят молодость. Возьмите за привычку всегда помнить про водный баланс.

5. Любовь к обработанным пищевым продуктам

Обработанные пищевые продукты, если кратко, это все те полуфабрикаты и фастфуд, которые нам так нравятся. Заморачиваться готовкой не надо — просто разогрел и съел. Вот только опасность таких продуктов заключается в том, что в их составе обычно большое количество усилителей вкуса, красителей, рафинированных углеводов и трансжиров. Всё это наносит большой вред организму. Привычка регулярно питаться такими продуктами приведёт вас как минимум к набору лишнего веса. В худшем случае в организме ускорятся процессы старения, что обязательно отразится и на вашем внешнем виде.

6. Избыточное количество сладкого в рационе

Сахар вызывает скачки глюкозы, которые не только приближают старение, но и создают угрозу ожирения. Фото © Freepik

Позволить себе иногда съесть сладкое пирожное, пусть даже и на ночь, — не преступление. А вот иметь избыточное количество сладкого в рационе — да. Сахар, что в больших количествах есть в таких продуктах, может поднимать в крови уровень глюкозы. Её скачки не только приведут вас к чувству голода и лишним перекусам, но и простимулируют выработку конечных продуктов гликирования. А они разрушают коллаген, из-за чего на лице вскоре от такой вредной пищевой привычки появятся новые морщины — и в большом количестве.

7. Привычка есть готовые мясные продукты слишком часто