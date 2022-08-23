В ФССП назвали допустимую частоту встреч коллекторов с должниками
ФССП: Коллекторам нельзя встречаться с должником чаще одного раза в неделю
Коллекторы могут организовывать личные встречи с должником, но не чаще одного раза в неделю. Как рассказал руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Московской области Николай Коновалов, также они имеют право звонить не чаще одного раза в сутки.
"Не допускается взаимодействие с должником в рабочие дни с 22:00 до 08:00, в выходные и праздничные дни с 20:00 до 09:00, а также проведение личных встреч более одного раза в неделю, проведение телефонных переговоров более одного раза в сутки", — приводит его слова РИАМО.
При этом коллекторы не могут отправлять сообщения чаще двух раз в сутки, четырёх — в неделю и 16 — в месяц, добавил Коновалов. Столкнувшиеся с агрессивным поведением граждане также могут обратиться в управление ФССП.
Судебные приставы, уточнил глава ведомства, являются официальными представителями государства и реализуют полномочия в рамках исполнительного производства.
Ранее коллектор Ян Арт рассказал о возможности сократить долг по кредиту на 50%. Дело в том, что банк ограничен правилами финансового регулятора, в то время как у коллекторов подобных ограничений нет.
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