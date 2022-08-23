ОП РФ подписала соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами с 16 партиями
Общественная палата РФ и представители 16 политических партий подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах в сентябре. Церемония подписания состоялась 23 августа в Москве.
"Сегодня подписываем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой РФ и российскими политическими партиями в связи с необходимостью обеспечения наблюдения за проведением голосования 11 сентября", — сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева после мероприятия.
Представитель Общественной палаты также призвала обе стороны продолжать конструктивное и тесное сотрудничество и постараться избегать разногласий в части организации общественного и партийного наблюдения.
Напомним, 8 августа в России завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц 14 регионов. За высокие посты поборются кандидаты от 11 политических партий, а также два самовыдвиженца. К единому дню голосования, который состоится 11 сентября, в московском штабе подготовят около десяти тысяч наблюдателей, их обучение начнётся уже в среду, 24 августа.
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Flickr / RussianService BBC