ОП РФ подписала соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами с 16 партиями

Общественная палата РФ и представители 16 политических партий подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах в сентябре. Церемония подписания состоялась 23 августа в Москве.

"Сегодня подписываем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой РФ и российскими политическими партиями в связи с необходимостью обеспечения наблюдения за проведением голосования 11 сентября", — сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева после мероприятия.

Представитель Общественной палаты также призвала обе стороны продолжать конструктивное и тесное сотрудничество и постараться избегать разногласий в части организации общественного и партийного наблюдения.