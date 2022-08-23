НАТО придётся долго восстанавливать арсенал из-за поставок Киеву
Экс-офицер разведки США Риттер заявил об истощении запасов вооружений у НАТО
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что страны НАТО существенно ослабили себя, оказывая Украине военную помощь, и теперь альянс не в состоянии быстро восстановить обороноспособность.
"Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы ещё до начала поставок НАТО, <…> а потом уничтожила всё то, что альянс, полностью выпотрошив свои запасы, передал Киеву", — заявил Риттер в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.
При этом такая поддержка Североатлантического альянса не помогла украинской армии усовершенствоваться: она находится в подавленном состоянии, а западное оружие попросту уничтожается. Также не стоит забывать, что боевые действия на Украине — это не компьютерная игра, где можно нажать на кнопку и пополнить запасы вооружения, отметил Риттер.
Ранее Скотт Риттер заявил, что Украина и её союзники хотят выгнать РФ с ЗАЭС через ядерный шантаж. По его словам, из ситуации будет трудно найти выход, если Запад продолжит действовать заодно с Киевом вместо того, чтобы сохранять дистанцию и наблюдать за "безответственным поведением" украинских властей.
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