Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что страны НАТО существенно ослабили себя, оказывая Украине военную помощь, и теперь альянс не в состоянии быстро восстановить обороноспособность.

"Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы ещё до начала поставок НАТО, <…> а потом уничтожила всё то, что альянс, полностью выпотрошив свои запасы, передал Киеву", — заявил Риттер в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

При этом такая поддержка Североатлантического альянса не помогла украинской армии усовершенствоваться: она находится в подавленном состоянии, а западное оружие попросту уничтожается. Также не стоит забывать, что боевые действия на Украине — это не компьютерная игра, где можно нажать на кнопку и пополнить запасы вооружения, отметил Риттер.