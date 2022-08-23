НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 августа, 14:51

Захарова: Слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева

Украинский посол в Казахстане Пётр Врублевский в открытую подрывает межнациональное согласие в стране пребывания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Невозможно вообразить, как посол — лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, — в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку", — сказано в её комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Москва уверена, что в Нур-Султане не оставят без реакции подобные заявления. Захарова заметила, что в Сети уже появились петиции от граждан Казахстана, требующих депортации данного "дипломата", нарушившего Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и статью 174 УК Казахстана, которая предусматривает до семи лет лишения свободы за "разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

МИД Казахстана выразил протест украинскому послу после слов о русских

МИД Казахстана выразил протест украинскому послу после слов о русских

"Заявления Петра Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной", — добавила Захарова.

Ранее Захарова отметила, что украинские представители начали открыто говорить о "национальных чистках" в отношении россиян. СК РФ начал оценку высказываний дипломата. Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания украинского посла, жителей республики призвали не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие.

Обложка ©

VK / МИД России

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров