Захарова: Слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева

Украинский посол в Казахстане Пётр Врублевский в открытую подрывает межнациональное согласие в стране пребывания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Невозможно вообразить, как посол — лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, — в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку", — сказано в её комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Москва уверена, что в Нур-Султане не оставят без реакции подобные заявления. Захарова заметила, что в Сети уже появились петиции от граждан Казахстана, требующих депортации данного "дипломата", нарушившего Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и статью 174 УК Казахстана, которая предусматривает до семи лет лишения свободы за "разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".