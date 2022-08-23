Захарова: Слова украинского посла в Казахстане доказывают террористическую суть Киева
Украинский посол в Казахстане Пётр Врублевский в открытую подрывает межнациональное согласие в стране пребывания. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Невозможно вообразить, как посол — лицо, которое призвано укреплять двусторонние отношения, — в открытую занимается подрывом межнационального согласия в стране пребывания, призывая уничтожать граждан этой страны по национальному признаку", — сказано в её комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
Москва уверена, что в Нур-Султане не оставят без реакции подобные заявления. Захарова заметила, что в Сети уже появились петиции от граждан Казахстана, требующих депортации данного "дипломата", нарушившего Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и статью 174 УК Казахстана, которая предусматривает до семи лет лишения свободы за "разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".
"Заявления Петра Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима, особенно на фоне недавнего убийства украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной", — добавила Захарова.
Ранее Захарова отметила, что украинские представители начали открыто говорить о "национальных чистках" в отношении россиян. СК РФ начал оценку высказываний дипломата. Ассамблея народа Казахстана осудила высказывания украинского посла, жителей республики призвали не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие.
VK / МИД России