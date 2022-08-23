В Совфеде назвали призывы Макрона по России "плачем Ярославны"

Призывы французского президента Эмманюэля Макрона не идти на компромиссы с Россией выглядят как "плач Ярославны". Об этом Лайфу заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Не случайно его (Эмманюэля Макрона. — Прим. Лайфа) популярность падает, не случайно у него проблемы, в частности, с поддержкой парламента. Он теряет позиции и влияние и в рамках Евросоюза. Поэтому это, как у нас говорят, плач Ярославны", — сказал он.

Сенатор добавил, что лидер Франции может что угодно говорить на саммите "Крымская платформа", это не поменяет того, что Крым навечно воссоединился с Россией, а спецоперация на Украине достигнет результатов.

Цеков уверен, что Макрон не может оценить ситуацию, складывающуюся на континенте и в мире, и понять, что самую большую угрозу для мирового сообщества создают США и Евросоюз, а "Операция Z" — лишь ответ России на расширение НАТО на восток.