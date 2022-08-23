Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией и не проявлять слабости в отношении Москвы. Об этом он заявил в ходе второго саммита "Крымской платформы", который проходит в онлайн-формате.

"Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идёт о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", — сказал французский лидер.

Он также заверил, что Париж будет продолжать поддерживать Киев.