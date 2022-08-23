Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией и не проявлять слабости в отношении Москвы. Об этом он заявил в ходе второго саммита "Крымской платформы", который проходит в онлайн-формате.
"Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идёт о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", — сказал французский лидер.
Он также заверил, что Париж будет продолжать поддерживать Киев.
Ранее Лайф рассказывал, что 19 августа впервые за три месяца президент Франции позвонил российскому лидеру. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции, подчеркнув важность скорейшего направления туда миссии МАГАТЭ, сделки по зерну и расследования обстрела следственного изолятора в Еленовке.
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