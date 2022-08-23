"Зенит" объявил о переходе 18-летнего защитника "Спартака" Шайхтдинова
Петербургский "Зенит" официально объявил о переходе защитника московского "Спартака" Дамира Шайхтдинова. Сообщение опубликовано на сайте сине-бело-голубых.
"Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" достигли соглашения о переходе 18-летнего защитника. Контракт с футболистом рассчитан на два года", — говорится в сообщении.
Шайхтдинов выступал в составе молодёжных команд "Спартака" в ЮФЛ и Молодёжном первенстве, а также в "Спартаке-2", который выступал в первенстве ФНЛ.
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