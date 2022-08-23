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23 августа, 13:23

"Зенит" объявил о переходе 18-летнего защитника "Спартака" Шайхтдинова

Петербургский "Зенит" официально объявил о переходе защитника московского "Спартака" Дамира Шайхтдинова. Сообщение опубликовано на сайте сине-бело-голубых.

"Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" достигли соглашения о переходе 18-летнего защитника. Контракт с футболистом рассчитан на два года", — говорится в сообщении.

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Шайхтдинов выступал в составе молодёжных команд "Спартака" в ЮФЛ и Молодёжном первенстве, а также в "Спартаке-2", который выступал в первенстве ФНЛ.

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ФК "Зенит"

Шамиль Гаджиев

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