"Зенит" объявил о переходе 18-летнего защитника "Спартака" Шайхтдинова

"Футбольные клубы "Зенит" и "Спартак" достигли соглашения о переходе 18-летнего защитника. Контракт с футболистом рассчитан на два года", — говорится в сообщении.

Шайхтдинов выступал в составе молодёжных команд "Спартака" в ЮФЛ и Молодёжном первенстве, а также в "Спартаке-2", который выступал в первенстве ФНЛ.