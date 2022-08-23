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23 августа, 12:33

ЦСКА не собирается подписывать полузащитника "Сочи" Нобоа

Московский ЦСКА не ведёт переговоров с полузащитником "Сочи" Кристианом Нобоа, которого слухи активно сватают в стан армейцев. Об этом Sport24 заявил директор по коммуникациям столичного клуба Кирилл Брейдо.

"Никаких переговоров с "Сочи" по Кристиану клуб не вёл и вести не собирается. Нобоа — прекрасный игрок, но с учётом последних трансферов центр поля в клубе считают укомплектованным", — заявил Брейдо.

Нобоа ретвитнул пост о возможном переходе из "Сочи" в ЦСКА

Нобоа ретвитнул пост о возможном переходе из "Сочи" в ЦСКА

Кристиан Нобоа является игроком "Сочи" с 2019 года. За это время он провёл за южан 81 матч, в котором забил 30 голов. По итогам прошлого сезона полузащитник был признан лучшим игроком РПЛ.

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ФК "Сочи"

Шамиль Гаджиев

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