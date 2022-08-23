ЦСКА не собирается подписывать полузащитника "Сочи" Нобоа

Московский ЦСКА не ведёт переговоров с полузащитником "Сочи" Кристианом Нобоа, которого слухи активно сватают в стан армейцев. Об этом Sport24 заявил директор по коммуникациям столичного клуба Кирилл Брейдо.

"Никаких переговоров с "Сочи" по Кристиану клуб не вёл и вести не собирается. Нобоа — прекрасный игрок, но с учётом последних трансферов центр поля в клубе считают укомплектованным", — заявил Брейдо.