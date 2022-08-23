Мэр Донецка Кулемзин заявил о самых интенсивных обстрелах города за восемь лет

Донецк подвергается самым интенсивным обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины за последние восемь лет. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"С начала специальной военной операции и обострения ситуации на линии боевого соприкосновения город подвергается таким обстрелам, которым не подвергался за все восемь лет войны", — сказал он в эфире Первого канала.