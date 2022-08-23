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23 августа, 13:24

Мэр Донецка Кулемзин заявил о самых интенсивных обстрелах города за восемь лет

Донецк подвергается самым интенсивным обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины за последние восемь лет. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

"С начала специальной военной операции и обострения ситуации на линии боевого соприкосновения город подвергается таким обстрелам, которым не подвергался за все восемь лет войны", — сказал он в эфире Первого канала.

И Запад к этому причастен: Пушилин назвал обстрел Донецка гранью, которую переступил Киев

И Запад к этому причастен: Пушилин назвал обстрел Донецка гранью, которую переступил Киев

Лайф напоминает, что сегодня, 23 августа, ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. Один из очевидцев отметил, что прилёт был "прям на полицию". Также под обстрел попали гостиница Central и администрация главы ДНР. Удары наносились ракетами РСЗО HIMARS. Известно о трёх погибших.

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Telegram-канал Штаба теробороны ДНР

Артур Лапсаков

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