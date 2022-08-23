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23 августа, 11:02

ВСУ нанесли удар по администрации Пушилина ракетами HIMARS

Замминистра информации ДНР Безсонов: Удар по администрации нанесли из РСЗО HIMARS

<p>Осколок, найденный на месте обстрела администрации Пушилина в Донецке. Обложка © Telegram-канал "<a href="https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/16846" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Неофициальный Безсонов "Z"</a></p>

Осколок, найденный на месте обстрела администрации Пушилина в Донецке. Обложка © Telegram-канал "Неофициальный Безсонов "Z"

Вооружённые силы Украины использовали реактивную систему залпового огня HIMARS при нанесении удара по администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Об этом заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.

"По бульвару Пушкина, 7Б был нанесён удар американской РСЗО HIMARS", — написал он в телеграм-канале.

По словам Безсонова, на месте происшествия обнаружили характерные осколки.

Здание гостиницы в Донецке оказалось повреждено в результате обстрела ВСУ

Здание гостиницы в Донецке оказалось повреждено в результате обстрела ВСУ

Напомним, ВСУ днём 23 августа атаковали центр Донецка. Под удар попали здание администрации Пушилина, гостиница Central и жилые дома. В результате погибли три мирных жителя.

Артур Лапсаков

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