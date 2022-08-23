ВСУ нанесли удар по администрации Пушилина ракетами HIMARS
Замминистра информации ДНР Безсонов: Удар по администрации нанесли из РСЗО HIMARS
Осколок, найденный на месте обстрела администрации Пушилина в Донецке. Обложка © Telegram-канал "Неофициальный Безсонов "Z"
Вооружённые силы Украины использовали реактивную систему залпового огня HIMARS при нанесении удара по администрации главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Об этом заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.
"По бульвару Пушкина, 7Б был нанесён удар американской РСЗО HIMARS", — написал он в телеграм-канале.
По словам Безсонова, на месте происшествия обнаружили характерные осколки.
Напомним, ВСУ днём 23 августа атаковали центр Донецка. Под удар попали здание администрации Пушилина, гостиница Central и жилые дома. В результате погибли три мирных жителя.