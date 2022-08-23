Без голов только в играх: Кокорин забил три мяча на одной из тренировок в составе "Фиорентины"

Российский нападающий Александр Кокорин на одной из недавних тренировок итальянской "Фиорентины" забил несколько голов, однако не попадает в состав команды из-за недопонимания между ним и тренером. Об этом "РБ-Спорт" рассказал массажист игрока Сергей Колесников.

"Он очень хорошо отыграл в двухстороночке, гол забил, поприветствовал президента "Фиорентины", который там присутствовал, но не стал ничего говорить. И тем не менее они его не ставят. Потом он на тренировочке ещё три забил. То есть он тренируется. Я думаю, тут чисто тренерская ошибка", — сказал Колесников.