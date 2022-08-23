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23 августа, 10:52

Без голов только в играх: Кокорин забил три мяча на одной из тренировок в составе "Фиорентины"

Массажист рассказал, почему Кокорин не играет в "Фиорентине"

Российский нападающий Александр Кокорин на одной из недавних тренировок итальянской "Фиорентины" забил несколько голов, однако не попадает в состав команды из-за недопонимания между ним и тренером. Об этом "РБ-Спорт" рассказал массажист игрока Сергей Колесников.

"Он очень хорошо отыграл в двухстороночке, гол забил, поприветствовал президента "Фиорентины", который там присутствовал, но не стал ничего говорить. И тем не менее они его не ставят. Потом он на тренировочке ещё три забил. То есть он тренируется. Я думаю, тут чисто тренерская ошибка", — сказал Колесников.

Кокорин объяснил, почему пропускает тренировочный сбор "Фиорентины"

Кокорин объяснил, почему пропускает тренировочный сбор "Фиорентины"

По мнению массажиста, Кокорин не может найти контакт с тренером, так как нападающий не знает итальянского языка, а наставник — английского. Однако это не отменяет того, что россиянин готов играть.

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ТАСС / Zuma / Massimo Paolone

Шамиль Гаджиев

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