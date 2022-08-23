Число погибших в результате обстрелов ВСУ Донецка выросло до четырёх

Число погибших в результате обстрелов Донецка украинскими военнослужащими выросло до четырёх. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"Один из тяжело раненных граждан скончался от полученных ран. В результате обстрела украинскими боевиками центра Донецка погибли четверо мирных жителей", — уточнили в ведомстве.

В штабе уточнили, что ещё десять человек в результате ракетного удара получили различные ранения.