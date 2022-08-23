Число погибших в результате обстрелов ВСУ Донецка выросло до четырёх
Число погибших в результате обстрелов Донецка украинскими военнослужащими выросло до четырёх. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Один из тяжело раненных граждан скончался от полученных ран. В результате обстрела украинскими боевиками центра Донецка погибли четверо мирных жителей", — уточнили в ведомстве.
В штабе уточнили, что ещё десять человек в результате ракетного удара получили различные ранения.
Лайф напоминает, что сегодня, 23 августа, ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка. От снарядов пострадал Ворошиловский район. Один из очевидцев отметил, что прилёт был "прям на полицию". Также под обстрел попали гостиница Central и администрация главы ДНР. Удары наносились ракетами РСЗО HIMARS.
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