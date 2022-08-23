Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз принял более 7,5 млн беженцев с Украины
Страны Евросоюза с февраля текущего года приняли более 7,5 миллиона беженцев с Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на втором саммите "Крымская платформа".
"Мы приняли более 7,5 миллиона беженцев", — сказала она.
Ранее Лайф рассказывал, что беженцы возвращаются на Украину из Швеции из-за маленького пособия. Жительница Чернигова призналась, что ей, чтобы прокормить себя и детей, приходится собирать бутылки.
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Getty Images / Frank Rumpenhorst