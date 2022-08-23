Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз принял более 7,5 млн беженцев с Украины

Страны Евросоюза с февраля текущего года приняли более 7,5 миллиона беженцев с Украины. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на втором саммите "Крымская платформа".

"Мы приняли более 7,5 миллиона беженцев", — сказала она.