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23 августа, 14:27

Врач развеяла миф о пользе обёртывания для похудения

Нутрициолог Денисова заявила, что обёртывание не помогает похудеть

Обёртывание не помогает похудеть, а утверждения о пользе такой процедуры являются ложными. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала нутрициолог Алёна Денисова.

"Обёртывание в средствах похудения — миф. Ровно как и всякие кремы для похудения, пояса для похудения, одежда для похудения. Это лишь выгоняет воду из организма. Допустим, как баня или сауна. Похудеть (в таких случаях. — Прим. Лайфа) можно лишь за счёт потери воды", — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что мочегонный эффект на организм человека оказывают чаи для похудения. А употребление биологически активных добавок является опасным способом избавления от лишнего веса, так как в них зачастую содержатся запрещённые вещества. Использование БАД может нанести вред здоровью и привести к смерти, обратила внимание Денисова.

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Ранее диетолог Русакова заявила, что сладкие и солёные продукты могут привести к появлению целлюлита. Эксперт также порекомендовала сократить потребление колбасных изделий и полуфабрикатов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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