Врач развеяла миф о пользе обёртывания для похудения

Обёртывание не помогает похудеть, а утверждения о пользе такой процедуры являются ложными. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала нутрициолог Алёна Денисова.

"Обёртывание в средствах похудения — миф. Ровно как и всякие кремы для похудения, пояса для похудения, одежда для похудения. Это лишь выгоняет воду из организма. Допустим, как баня или сауна. Похудеть (в таких случаях. — Прим. Лайфа) можно лишь за счёт потери воды", — подчеркнула она.

Эксперт отметила, что мочегонный эффект на организм человека оказывают чаи для похудения. А употребление биологически активных добавок является опасным способом избавления от лишнего веса, так как в них зачастую содержатся запрещённые вещества. Использование БАД может нанести вред здоровью и привести к смерти, обратила внимание Денисова.