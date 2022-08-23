В Риге сносят вторую фигуру солдата у памятника советским освободителям города

Власти объявили о начале работ по демонтажу утром 23 августа. При этом защищать памятник местным жителям запретили под страхом изгнания из страны протестующих, если они являются гражданами других государств , а также обнесли объект забором.

Ранее протестовавших против сноса мемориала латвийцев разгоняла полиция, было задержано семь человек, также возбуждено десять дел об административных правонарушениях за несанкционированное собрание. Всего на территории собралось около 50 протестующих, при этом кто-то из участников выкрикивал лозунг "Фашизм не пройдёт".