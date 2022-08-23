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23 августа, 14:36

СК проводит обыски в квартире и гараже, которые украинка Вовк арендовала перед убийством Дугиной

СК планирует объявить в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной

<p>Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк. Кадр видео © ФСБ РФ / t.me / <a href="https://t.me/rt_russian/124652" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT</a></p>

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк. Кадр видео © ФСБ РФ / t.me / RT

Следователи проводят обыски по делу об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Кроме того, СК РФ планирует объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, которая подозревается в преступлении.

"К совершению этого преступления причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая для наблюдения арендовала квартиру в доме, где проживала потерпевшая. В этой квартире следствием проводится обыск. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нём также проводится обыск", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие планирует объявить подозреваемую в розыск, устанавливаются и другие причастные к преступлению.

Также назначены экспертизы, которые позволят сделать вывод о мощности сработавшего в машине Дугиной взрывного устройства. Следователи также допрашивают родственников Дарьи, персонал и участников фестиваля "Традиция", после которого и произошла трагедия, свидетелей. Изучаются видеозаписи с камер.

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Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. А сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.

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Александра Вишнякова
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