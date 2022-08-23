СК проводит обыски в квартире и гараже, которые украинка Вовк арендовала перед убийством Дугиной
СК планирует объявить в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной
Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной Наталья Вовк. Кадр видео © ФСБ РФ / t.me / RT
Следователи проводят обыски по делу об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Кроме того, СК РФ планирует объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, которая подозревается в преступлении.
"К совершению этого преступления причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая для наблюдения арендовала квартиру в доме, где проживала потерпевшая. В этой квартире следствием проводится обыск. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нём также проводится обыск", — говорится в сообщении ведомства.
Следствие планирует объявить подозреваемую в розыск, устанавливаются и другие причастные к преступлению.
Также назначены экспертизы, которые позволят сделать вывод о мощности сработавшего в машине Дугиной взрывного устройства. Следователи также допрашивают родственников Дарьи, персонал и участников фестиваля "Традиция", после которого и произошла трагедия, свидетелей. Изучаются видеозаписи с камер.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Сам он сразу после ЧП прибыл на место трагедии. 22 августа стало известно, что дело об убийстве раскрыто. По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. А сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.