СК проводит обыски в квартире и гараже, которые украинка Вовк арендовала перед убийством Дугиной

Следователи проводят обыски по делу об убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Кроме того, СК РФ планирует объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, которая подозревается в преступлении.

"К совершению этого преступления причастна гражданка Украины Наталья Вовк, которая для наблюдения арендовала квартиру в доме, где проживала потерпевшая. В этой квартире следствием проводится обыск. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нём также проводится обыск", — говорится в сообщении ведомства.

Следствие планирует объявить подозреваемую в розыск, устанавливаются и другие причастные к преступлению.