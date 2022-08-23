Мать предполагаемой убийцы Дугиной ничего не знала о местонахождении дочери
Мать Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, узнала о трагедии из телепередачи. При этом она была не в курсе, где находится дочь. Об этом Надежда Вовк рассказала в разговоре с корреспондентом RT Романом Косаревым, который встретился с ней в Мариуполе.
Мать предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Надежда Вовк рассказала о дочери. Видео © Telegram / RT
"Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила", — призналась женщина.
Вовк добавила, что "Мини Купер", который, по данным ФСБ, преступница использовала для слежки за Дугиной, действительно принадлежит Наталье, однако номера ДНР она раньше не видела. По данным RT, Надежда также подтвердила, что её дочь служила в ВСУ.
Лайф напоминает: в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. Сегодня в Москве простились с Дарьей Дугиной. Лайф публиковал фоторепортаж с места.
Telegram/RT