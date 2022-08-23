Мать предполагаемой убийцы Дугиной ничего не знала о местонахождении дочери

Мать Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, узнала о трагедии из телепередачи. При этом она была не в курсе, где находится дочь. Об этом Надежда Вовк рассказала в разговоре с корреспондентом RT Романом Косаревым, который встретился с ней в Мариуполе.

Мать предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Надежда Вовк рассказала о дочери. Видео © Telegram / RT

"Для меня был очень большой шок, потому что я, во-первых, не знала, где она даже находится. Она не говорила", — призналась женщина.